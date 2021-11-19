Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днём рождения

Команда тренера Этери Тутберидзе на своей странице в социальной сети Instagram поздравила с 22-летием двукратную серебряную медалистку Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгению Медведеву. В опубликованном сообщении спортсменке пожелали сил, здоровья и успехов на льду.

С днём рождения, Женя! Пусть в судьбе твоей солнце сияет, отдавая свою теплоту. С днём рожденья тебя поздравляем! Сил, здоровья, успехов на льду! — говорится в поздравлении.

Медведева стала обладательницей двух золотых и одной бронзовой медалей чемпионатов мира, на первенстве Европы она дважды одерживала победу, а также занимала второе место. В 2018 году фигуристка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла серебро в одиночных и командных соревнованиях.

В настоящее время Медведева выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам Медведевой с просьбой выражать поддержку не только ей, но и Милохину. Она отметила, что оценки жюри ставит за совместные усилия.