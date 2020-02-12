https://static.news.ru/photo/cf7ac262-4d98-11ea-aa35-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество подписчиков российской фигуристки Евгении Медведевой в Instagram увеличилось после того, как она сделала интригующее объявление в сторис.

Медведева написала, что в 15:00 мск сделает важное объявление. За несколько часов на страницу спортсменки подписались более тысячи человек.

На 16:00 Медведева до сих пор не сделала никакого заявления. К данному моменту на фигуристку подписано 813 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.