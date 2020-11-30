Клебо отказался от участия в этапах Кубка мира по лыжным гонкам

https://static.news.ru/photo/cf0723b6-332a-11eb-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Granada/wikipedia.org

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что до конца года не будет принимать участия в этапах Кубка мира.

Спортсмен точно пропустит этапы в швейцарском Давосе (12–13 декабря) и немецком Дрездене (19–20 декабря). Как передаёт портал NRK.no, Клебо опасается за своё здоровье в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса.

В этом году я поставил перед собой одну цель — хорошо выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе. Я не хочу идти на больший риск, чем должен. И я не хочу вносить свой вклад в усиление инфекции. Мы не знаем, каковы долгосрочные последствия заражения вирусом. Но есть вирус, который действует на лёгкие. Вот почему я не хочу идти на такой риск, — объяснил своё решение норвежский лыжник.

29 ноября на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Клебо стал победителем гонки преследования свободным стилем на 15 километров с результатом 35 минут 9,8 секунды. Как передавал NEWS.ru, вторым финишировал россиянин Александр Большунов. Он отстал от норвежца на 0,7 секунды.