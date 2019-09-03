Китайская спортивная ассоциация утверждает, что две легкоатлетки 24-летняя Ляо Мэньсюэ и 23-летняя Тун Цзенхуань являются женщинами, а не мужчинами.
В чемпионате Китая в забеге на 400 метров спортсменки завоевали золото и серебро, соответственно, но после появления фотографий с церемонии награждения в социальных сетях разгорелся спор относительно половой принадлежности спортсменок.
Среди болельщиков популярны две версии необычного вида спортсменок: последствия приема гормональных препаратов и генетическая интерсексуальность.
Сообщается, что спортивная ассоциация Китая провела проверку и выступила с официальным заявлением, где сообщила, что Мэньсюэ и Цзенхуань — женщины, однако результаты гендерных тестов так и не были опубликованы.
Ранее сообщалось, что дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, писал News.ru.