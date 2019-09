В чемпионате Китая в забеге на 400 метров спортсменки завоевали золото и серебро, соответственно, но после появления фотографий с церемонии награждения в социальных сетях разгорелся спор относительно половой принадлежности спортсменок.

Среди болельщиков популярны две версии необычного вида спортсменок: последствия приема гормональных препаратов и генетическая интерсексуальность.