https://static.news.ru/photo/005e67d8-cee8-11e9-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: People's Daily, China/Facebook

Китайская спортивная ассоциация утверждает, что две легкоатлетки 24-летняя Ляо Мэньсюэ и 23-летняя Тун Цзенхуань являются женщинами, а не мужчинами.

В чемпионате Китая в забеге на 400 метров спортсменки завоевали золото и серебро, соответственно, но после появления фотографий с церемонии награждения в социальных сетях разгорелся спор относительно половой принадлежности спортсменок.

Среди болельщиков популярны две версии необычного вида спортсменок: последствия приема гормональных препаратов и генетическая интерсексуальность.

Сообщается, что спортивная ассоциация Китая провела проверку и выступила с официальным заявлением, где сообщила, что Мэньсюэ и Цзенхуань — женщины, однако результаты гендерных тестов так и не были опубликованы.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, писал News.ru.