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Китайские фигуристы завоевали золото на этапе Гран-при в Китае

15:37, 07 ноября 2020
Пэн Чэн и Цзинь Ян Пэн Чэн и Цзинь Ян Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян завоевали золото в соревнованиях пар на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).

Так, по итогам короткой и произвольной программ пара набрала 223,90 балла. Второй и третий результаты показали китайские пары Ван Юйчэнь/Хуан Ихан (175,40) и Чжу Дайцзыфэй/Лю Юйхан (140,37).

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Коляда продемонстрировал лучший результат в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Так, Коляда получил за свой прокат 181,72 балла. По сумме двух программ фигурист набрал 283,44 балла и занял итоговое первое место.

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