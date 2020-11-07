Китайские фигуристы завоевали золото на этапе Гран-при в Китае

https://static.news.ru/photo/675d970e-20f6-11eb-b09a-fa163e074e61_660.jpg Пэн Чэн и Цзинь Ян Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян завоевали золото в соревнованиях пар на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).

Так, по итогам короткой и произвольной программ пара набрала 223,90 балла. Второй и третий результаты показали китайские пары Ван Юйчэнь/Хуан Ихан (175,40) и Чжу Дайцзыфэй/Лю Юйхан (140,37).

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Коляда продемонстрировал лучший результат в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Так, Коляда получил за свой прокат 181,72 балла. По сумме двух программ фигурист набрал 283,44 балла и занял итоговое первое место.