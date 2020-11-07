Китайские фигуристы завоевали золото на этапе Гран-при в Китае

Фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян завоевали золото в соревнованиях пар на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).
Так, по итогам короткой и произвольной программ пара набрала 223,90 балла. Второй и третий результаты показали китайские пары Ван Юйчэнь/Хуан Ихан (175,40) и Чжу Дайцзыфэй/Лю Юйхан (140,37).
Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Коляда продемонстрировал лучший результат в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.
Так, Коляда получил за свой прокат 181,72 балла. По сумме двух программ фигурист набрал 283,44 балла и занял итоговое первое место.