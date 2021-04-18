Касперович и Майгуров обсудили подготовку Логинова к следующему сезону

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Личный тренер экс-чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович встретился с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, чтобы обсудить дальнейшую подготовку спортсмена.

Моя поездка на Камчатку связана со встречей с Логиновым и Майгуровым. Переговоры шли на тему подготовки биатлониста (в следующем сезоне). Решили все между мной, спортсменом и главой СБР. Об итогах говорить не буду, — приводит слова Касперовича РИА «Новости» .

В прошедшем сезоне Александр Логинов готовился к сезону индивидуально, вне сборной команды, однако не смог попасть даже в 15 лучших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира и завоевать личные награды на чемпионате мира в Поклюке.

Как сообщалось ранее, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил против самоподготовки лидеров команды Матвея Елисеева и Александра Логинова на проходящем в Ханты-Мансийске тренерском совете.