Капризное дитя: зря Тутберидзе дала второй шанс Косторной

После финала Кубка России, на котором для Алёны Косторной, по сути, завершился сезон, казалось, что на некоторое время вектор внимания сместится на других фигуристок, но не тут-то было. Действующая чемпионка Европы сумела в очередной раз громко о себе заявить. Спустя семь месяцев, проведённых под руководством Евгения Плющенко, Косторная возвращается к Этери Тутберидзе. Для фигуристки, бесспорно, это правильный шаг. NEWS.ru рассказывает, почему решение принять действующую чемпионку Европы является довольно рискованным поступком для Этери Георгиевны.

В камбэк Косторной не верилось до последнего момента. Уж слишком «тепло» фигуристка рассталась со своей бывшей группой. Даже если брать переходы Александры Трусовой и Алёны Косторной, то трансфер первой прошёл более гладко. Саша особо не трогала бывший тренерский штаб и больше внимания уделяла себе и своим желаниям. А вот от Алёны доставалось всем. Она жаловалась на условия в группе Тутберидзе, на программы, говорила, что ранее всегда испытывала стресс от тренировок. Одним словом, с невероятной лёгкостью и непринуждённостью критиковала людей и место, где стала звездой мирового фигурного катания.

То, что Тутберидзе закрыла глаза на всё это, только добавляет ей чести. Однако есть ряд проблем, на которые просто так закрыть глаза не получится.

У Тутберидзе уже есть кризисный кейс

Самый главный камень преткновения — это нынешняя форма Косторной. В этом сезоне Алёна очень сильно сбавила: она потеряла фирменный тройной аксель, её скольжение перестало быть лёгким, а прыжки — воздушными. Естественно, она пришла в группу Тутберидзе, чтобы исправить всё это. Но несмотря на весь гений именитого тренера, нынешняя форма Алёны — это вызов.

Нет, не думайте, Тутберидзе не боится вызовов. Она это уже доказала, приняв Евгению Медведеву. Правда, о плодах этого сотрудничества даже по истечении полугода мы не знаем ровным счётом ничего. Хронические проблемы со спиной не позволили Медведевой дебютировать на официальных соревнованиях после перехода. Однако нет сомнений в том, что Женя готовится к возвращению. Если бы у двукратной чемпионки мира не было каких-то глобальных планов насчёт фигурного катания, она бы не вернулась к Этери.

Впрочем, всё это не исключает того, что Медведева в силу возраста, травм и нынешних реалий фигурного катания является главным (есть ещё Алина Загитова, но она, кажется, уже не собирается возвращаться) кризисным кейсом Тутберидзе. Удастся ли именитому тренеру вновь вывести свою подопечную на более-менее высокий уровень — всё ещё открытый вопрос, точный ответ на который, скорее всего, пока не может дать даже сама Тутберидзе.

В таком случае принимать ещё один мощный вызов с абсолютно размытыми перспективами не то чтобы рискованно, а довольно бессмысленно. На данном этапе действующей чемпионке Европы потребуется ещё больше времени и внимания. Готова ли Тутберидзе распыляться сразу на два проблемных кейса, когда у неё за спиной огромная орава других учеников, которых ни много ни мало нужно готовить к Олимпиаде? Готова ли она жертвовать тем же временем Медведевой ради Косторной? Как на это отреагирует сама Женя? Ведь в какой-то степени возращение двукратной чемпионки мира стало возможным благодаря мощному оттоку фигуристок из «Хрустальном» в межсезонье. Не вызовет ли решение Косторной очередные тёрки и борьбу за внимание в «Хрустальном»?

Впрочем, со всеми этими трудностями — размытые спортивные перспективы самой фигуристки, возможное эмоциональное напряжение в группе — можно было бы смириться и рискнуть, если бы не ещё одно важное «но».

Девушка настроения

Алёна Косторная Сергей Бобылев/ТАСС

Косторная за эти семь месяцев, проведённых под руководством Плющенко, показала себя во всей красе. Про критику в адрес Тутберидзе мы уже сказали, но досталось ведь не только ей. Её тренер тоже поплатился.

Само собой, в какой-то степени Плющенко виноват в провале Косторной в этом сезоне, но обвинять его и только его во всех бедах действующей чемпионки Европы было бы всё-таки несправедливо. В первую очередь на результаты фигуристки в этом сезоне повлиял пубертат. Плющенко же виноват в том, что не смог грамотно отреагировать на её физиологические изменения. Однако он всё равно по-своему пытался помочь подопечной.

Плющенко отстраивал коттеджи, создавал лучшие условия для своих звёздных фигуристок. Никто не говорит, что это эффективный способ тренерской работы, но факт в том, что он ничего не жалел для Трусовой и Косторной. Вспомните, сколько раз Косторная меняла в этом сезоне программы и костюмы. Подсказка: на трёх соревнованиях она выступила с четырьмя новыми программами и таким же количеством костюмов. Причём обе произвольные были поставлены известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн. Думаете, она на добрых началах меняла программы Алёне? Конечно же, нет.

Но несмотря на всё это, Косторная покидает академию «Ангелы Плющенко», никого из своего тренерского штаба изначально не поставив в известность (такую информацию сообщили источники). И как вам такое?

В поведении Косторной наблюдается какой-то диссонанс. У неё были все медали, статус главной звезды женского фигурного катания, но этого ей не хватило, и она ушла в поисках лучшей жизни, лучших условий и, что важно, получила всё, что хотела. Но что мы видим снова? Очередное недовольство и очередной побег!

Изменится ли ситуация, когда Косторная вернётся к Тутберидзе? Верится с трудом. Пока она больше похожа на капризное дитя, у которого на ходу меняется настроение. Стоит ли в таком случае тратить время и усилия на непостоянную фигуристку? Сегодня она благодарна Тутберидзе за то, что ей дали второй шанс, а завтра снова начнёт поливать грязью.