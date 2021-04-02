Каминский: почему я должен отвечать за спортсменов, которых не тренирую?

Спортсмены должны готовиться в команде, а не по одному, тренируясь непонятно как. Я не видел ни одного даже самого титулованного спортсмена, который без тренера работал бы лучше, чем с тренером средней руки. Со спортсменами мы сейчас ведём диалог, согласовываем условия, но пока всё находится на стадии переговоров. В середине апреля состоится экспертный совет. После него мы должны окончательно определиться. Я не тренировал этих спортсменов, но меня спрашивают за них, как со старшего тренера. В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться каким-нибудь тренером по резерву. Так получилось, что оба лидера оказались вне команды, — рассказал Каминский спецкору NEWS.ru.