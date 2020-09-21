«Как же кайфово»: экс-биатлонист Шипулин в третий раз стал отцом

https://static.news.ru/photo/e8e47e2c-fbf4-11ea-ad84-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин с женой Луизой и детьми Фото: anton_shipulin/instagram.com

Бывший биатлонист, а ныне депутат Государственной думы РФ Антон Шипулин сообщил о рождении сына.

Как пишет «Экспресс газета», шестикратный призёр чемпионатов мира стал отцом уже в третий раз. В декабре 2015 года жена Шипулина Луиза родила ему сына Дмитрия, а в феврале 2019-го — дочь Миру.

Как же кайфово через несколько минут после родов положить малыша на грудь, — заявил в соцсетях многодетный отец.

Рождение сына должно отвлечь Шипулина от судебной тяжбы с бывшим директором его благотворительного фонда Викторией Щёлковой. Депутат Госдумы обвинил женщину в мошенничестве. Как заявляет Шипулин, аудит выявил нецелевые траты, которые осуществляла директор. Экс-спортсмен уверяет, что предлагал Щёлковой решить вопрос без вмешательства суда — встретиться с бухгалтерами, сверить все документы и устранить разногласия. Но директор фонда перестала выходить на связь. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела. Сама Щёлкова себя виновной не считает и утверждает, что за пять лет в 100 раз улучшила финансовые показатели благотворительного фонда. Правых и виноватых в этой истории теперь предстоит определить суду.

Шипулин ранее заявил, что решил податься в политику не ради материальной выгоды. Спортсмен подчеркнул, что половину своей зарплаты депутата отдает ветеранам Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru.