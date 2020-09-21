«Как же кайфово»: экс-биатлонист Шипулин в третий раз стал отцом

Бывший биатлонист, а ныне депутат Государственной думы РФ Антон Шипулин сообщил о рождении сына.
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Как же кайфово через несколько минут после родов положить малыша на грудь, — заявил в соцсетях многодетный отец.
Рождение сына должно отвлечь Шипулина от судебной тяжбы с бывшим директором его благотворительного фонда Викторией Щёлковой. Депутат Госдумы обвинил женщину в мошенничестве. Как заявляет Шипулин, аудит выявил нецелевые траты, которые осуществляла директор. Экс-спортсмен уверяет, что предлагал Щёлковой решить вопрос без вмешательства суда — встретиться с бухгалтерами, сверить все документы и устранить разногласия. Но директор фонда перестала выходить на связь. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела. Сама Щёлкова себя виновной не считает и утверждает, что за пять лет в 100 раз улучшила финансовые показатели благотворительного фонда. Правых и виноватых в этой истории теперь предстоит определить суду.
Шипулин ранее заявил, что решил податься в политику не ради материальной выгоды. Спортсмен подчеркнул, что половину своей зарплаты депутата отдает ветеранам Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru.
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