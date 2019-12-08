https://static.news.ru/photo/00b1458a-193d-11ea-9439-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Зрители, заполнившие трибуны арены «Палавела» в итальянском Турине во время финала Гран-при по фигурному катанию, бурно отреагировали на решение судей. Выставленные россиянке Алине Загитовой оценки за произвольную программу (125,63 балла) болельщики посчитали сильно заниженными.

Олимпийская чемпионка действительно упала с двойного акселя и неуверенно выехала с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Однако её итоговая сумма за два выступления в Турине (205,23 балла) отбросила Загитову на шестое, последнее, место.

Вероятно, именно этот факт заставил зрителей недовольно гудеть, после того как диктор объявил оценки фигуристки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алёна Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в финале Гран-при. Оценка 17-летней спортсменки за прокат произвольной программы составила 162,65 балла, что дало общую оценку за два выступления в Турине 247,59 балла! Результат Косторной, который превзошёл предыдущий рекорд Александры Трусовой (241,02), позволил ей выиграть серию.