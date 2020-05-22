Первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, насколько тяжело будет пловцам вернуться к тренировочному процессу и официальным стартам после длительной паузы из-за пандемии COVID-19, а также поделилась радостными эмоциями по поводу возвращения в Российскую премьер-лигу футбольного клуба «Ротор» из её родного Волгограда.

«В квартире бассейн при всём желании не нальёшь»

— После того как из-за пандемии был перенесён чемпионат мира на короткой воде, который должен был состояться в конце нынешнего года, пловцы рискуют полностью потерять текущий сезон. Как им существовать в таких условиях, когда нет никакой определённости, что будет завтра?

— К сожалению, столь печальное положение дел сейчас складывается во всех видах спорта, не только в плавании. Но пловцы страдают больше других спортсменов. Если футболисты, легкоатлеты и представители других видов спорта могли всё это время хоть как-то поддерживать физическую форму, находить возможность бегать, прыгать, то пловцы были лишены главной составляющей в занятиях своим видом спорта. Потому что ничто не заменит чувства воды, которое при отсутствии водных тренировок теряется, и чем дольше не будет возможность начать такие занятия, тем сложнее будет его восстановить. Это не вопрос одного-двух дней — словно ты прыгнул в воду и сразу всё пришло в норму. Естественно, организм помнит все навыки, тело помнит, никто даже после долгой паузы не утонет, но вот этот специфический баланс, чувство воды без регулярных тренировок пропадает. И у каждого спортсмена на восстановление этого баланса потребуется разное количество времени.

Лариса Ильченко Виталий Белоусов/ТАСС

— Находясь на самоизоляции, у пловцов не было никакой возможности хотя бы каким-то образом имитировать водные тренировки?

— Насколько я знаю, и ребята из сборной по плаванию на открытой воде, и спортсмены, соревнующиеся в бассейне, пытались найти выход из положения. У кого-то была возможность приобрести каркасные бассейны для купания, тогда можно было закрепить себя эластичным приспособлением и таким образом проводить тренировки, имитируя заплыв на длинные дистанции. Понятное дело, что такая возможность есть только у тех, кто живёт в частном доме с прилегающей территорией — в квартире бассейн при всём желании не нальёшь. Но даже если удалось установить бассейн, воду в нём нужно подогревать. В общем, есть множество нюансов и неудобств, с которыми очень тяжело справиться. Кроме того, есть и моральный фактор. Ради чего спортсмен тренируется? Чтобы выступать на соревнованиях, улучшать собственные результаты, завоёвывать медали и устанавливать рекорды. А сейчас получается, что спортсмены находятся в прострации, и конца и края, к сожалению, этому не видно. При этом все понимают, что нет ничего дороже здоровья и жизни людей. И если ситуация сейчас вынуждает всех нас сидеть по домам, мы обязаны подчиняться. Потому что ничто не заменит нам здоровья.

— Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что официальные соревнования в нашей стране могут начаться не ранее чем через три месяца после того, как пловцы возобновят полноценный тренировочный процесс. Это действительно минимально необходимый срок, чтобы восстановить оптимальные кондиции?

— Да, предлагать пловцам участвовать в официальных стартах спустя месяц или два после возобновления регулярных тренировок не имеет смысла. Каждый спортсмен привык выступать на любых соревнованиях на пределе своих возможностей, никто себя ни на одном турнире не бережёт. Но если физическая форма пловца ещё далека от оптимальной, это просто может закончиться плачевно и негативно сказаться на всей спортивной карьере. И нет смысла спешить с официальными соревнованиями ещё и по той причине, что высоких результатов там мы точно не увидим.

«Четыре месяца назад родился сын, дочка готовится к школе — скучать нам некогда»

— Вы уже довольно давно завершили спортивную карьеру, а сейчас можете вспомнить, какой была у вас самая длительная пауза — может быть, из-за травмы или в отпуске, когда вы совсем не тренировались в воде?

— Знаете, за время профессиональной карьеры длительных периодов отдыха у меня не было вообще. Из-за болезни я могла пропустить максимум одну неделю. Что касается отпуска в межсезонье, тренеры давали нам две-три недели, не больше. А такого, чтобы мы не тренировались месяц, два или больше, конечно же, не могло быть. Помню, правда, когда мне было лет шесть, я сломала руку и только по этой причине не могла довольно долгое время заниматься плаванием (улыбается). А в остальном у профессиональных спортсменов отдыха как такового нет. Поэтому вы можете попытаться себе представить, насколько серьёзными будут для всех пловцов последствия нынешних вынужденных длительных каникул.

— Как сейчас вы и ваша семья переживаете сложившуюся ситуацию?

— Четыре месяца назад у меня родился сын, поэтому пока нахожусь в декрете. Всё моё внимание сейчас сосредоточено на малыше, поэтому лично для меня за последние месяцы ничего не поменялась — я и без режима самоизоляции практически всё время нахожусь дома (улыбается). Старшая дочка в этом году пойдёт в школу, и постоянное пребывание дома стараемся посвятить её подготовке к этому важному событию. Воспитатели дистанционно дают нам задания, мы их вместе творчески выполняем: рисуем, лепим из пластилина, склеиваем разные фигурки, стихи рассказываем (улыбается). Так что нам, прямо скажем, некогда скучать. Но, конечно, немного грустно без спорта, тем более что дочка тоже занимается плаванием. Надеюсь, что для неё нынешняя пауза не настолько критична, и она должна всё быстро вспомнить, когда мы вернёмся к привычной жизни.

Лариса Ильченко Виталий Белоусов/ТАСС

— В период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России вы были послом вашего родного Волгограда и тогда признавались, насколько приятна для вас эта миссия. А насколько приятно для вас возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) волгоградского «Ротора», завершившего на первом месте нынешний сезон — пусть и не доигранный по известным причинам — в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)?

— На самом деле ликует весь Волгоград! Все болельщики, жители города так долго этого ждали, и можете себе представить, какой долгий и тернистый путь прошла команда, её футболисты и руководство клуба. На этом пути было всё — и даже самый сложный момент, когда «Ротор» опустился на любительский уровень, в турнир КФК (коллективов физкультуры. — NEWS.ru), после чего медленно поднимался наверх. Конечно, это было архисложно. Но мы продолжали болеть за свою команду, болели и тогда, когда ещё не было этого красивого стадиона, построенного в Волгограде к чемпионату мира. Короче говоря, никогда не отворачивались от «Ротора» и продолжали верить, что он снова выйдет в сильнейшую лигу страны. И сейчас все волгоградцы просто в ожидании, когда закончится эта пауза и начнётся новый сезон, чтобы можно было наконец-то увидеть нашу команду в рядах лучших клубов России, болеть и переживать за неё и желать побед. Так что мы все просто в восторге от выхода «Ротора» в РПЛ!

«Ротор» — это бренд, это не пустое слово для Волгограда»

— На домашние матчи команды в ФНЛ собиралось по 20–25 тысяч зрителей, и если бы не пандемия и проведение игр без зрителей (скорее всего, такая мера сохранится и на начало следующего сезона), «Ротор» в премьер-лиге наверняка регулярно собирал бы аншлаги на своём стадионе.

— Волгоград — вообще спортивный город, а футбольные традиции здесь — особая тема. Они передаются из поколения в поколение, и я очень рада, что генеральному директору клуба Андрею Рекечинскому удалось решить задачу выхода «Ротора» в премьер-лигу, хотя ему не раз приходилось сталкиваться с непониманием и критикой, причём зачастую необоснованной. Андрей Михайлович — человек нефутбольный, он был призёром Олимпийских игр по водному поло, но видите, как бывает в спорте: бывший ватерполист сумел вывести футбольный клуб в элитный дивизион, чего не удавалось сделать людям, всю жизнь посвятившим футболу. Напомню, что «Ротора» не было в премьер-лиге 16 лет — это очень большой период, тем более для города с такими богатыми футбольными традициями.

— Как вы относитесь к заявлениям, что многие футбольные клубы, особенно из регионов, сидят на бюджетном финансировании и отбирают деньги у тех же врачей, которые в период пандемии действительно спасают людей?

— Если честно, я не погружена в тему финансирования футбольного клуба «Ротор», не в курсе, сколько бюджетных средств направляется на его нужды. Но нужно понимать, что футбол — вид спорта номер один, и названные вами проблемы имеют отношение не только к Волгограду и его футбольному клубу. В каждом регионе, где есть команда высокого уровня, эти вопросы решаются по-разному, в меру своих возможностей. Я очень надеюсь, что для «Ротора» в РПЛ сумеют найти такого спонсора, который сможет обеспечить клубу достойное существование. Всё-таки «Ротор» — это бренд, это не пустое слово для нашего города. Да и для всей страны, если вспомнить былые времена, когда «Ротор» выступал в еврокубках. И сейчас мы приближаемся к тому, чтобы увидеть на современном волгоградском стадионе хороший футбол в исполнении лучших команд страны. Поэтому хочется, чтобы все те люди, от которых зависит дальнейшая судьба команды, собрали всю волю, свои усилия и возможности в единый кулак, дав болельщикам возможность любоваться замечательным зрелищем. И радоваться победам «Ротора» — ведь никто даже не допускает мысли, что после стольких лет возвращения в элиту команда может снова вылететь в ФНЛ. Так что весь Волгоград надеется, что всё у нашего футбольного клуба теперь будет хорошо.