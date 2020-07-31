Не успели мы оправиться после мощного перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, как взорвалась очередная трансферная бомба в мире фигурного катания. Чемпионка Европы, главное открытие этого сезона Алёна Косторная присоединилась к группе «Ангелы Плющенко». Почему Косторная ушла от Тутберидзе и как это может повлиять на именитого наставника — рассказывает NEWS.ru.

Причины перехода

На этот раз о переходе оповестила сама тренер. На своей странице в Instagram Этери Тутберидзе рассказала о причинах прекращения сотрудничества с Алёной Косторной. Также она же поведала, к кому перешла фигуристка. Невероятно, но факт: новым тренером Косторной стал Евгений Плющенко.

Если верить словам именитого наставника, то разрыв состоялся из-за того, что Алёна потребовала от тренерского штаба прекратить сотрудничество с группой фигуристок (оказывается, такие требования в своё время выдвигали Юлия Липницкая и Евгения Медведева). Естественно, Этери не пошла на такие меры.

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям, — написала тренер.

Вот она — старая песня о главном. В очередной раз кому-то из девочек Тутберидзе не хватило внимания. В очередной раз кто-то захотел быть главной звездой в группе. Главной и точка. Но у Тутберидзе так не бывает.

Правда, непонятно, чего конкретно не могло доставать именно Косторной. В прошлом сезоне она блистала на катке: выиграла почти все важные старты, поставила мировые рекорды в программах, продемонстрировала потрясающее катание и идеальный аксель. Трусова и Щербакова, обладающие четверными прыжками, зачастую даже рядом не стояли с фигуристкой. Для Трусовой как раз-таки результаты и могли стать поводом, чтобы задуматься о смене наставника. Косторная в этом отношении была совершенно в другом статусе.

Совсем не верится, что спортсменка могла быть обделена вниманием. Если с ней не занимались наравне, как с остальными, то уж точно не меньше. Но ей этого оказалось недостаточно. И она отправилась искать своё счастье к Евгению Плющенко. Там-то она получит внимание. И не только (все мы знаем, какие козыри в арсенале двукратного олимпийского чемпиона).

Почему ушла только сейчас

Удивляет в этой истории в не меньшей степени и то, что трансфер состоялся только сейчас. По словам Тутберидзе, договорённость с Плющенко была ещё в мае. Почему тогда Косторная не перешла одновременно с Трусовой? Зачем нужно было ждать почти три месяца?

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможно, в период, когда уходила Александра, тренерскому штабу удалось удержать Алёну, договорится с ней. Вряд ли бы они возобновляли тренировки со спортсменкой, ставили бы ей программы, если бы не были уверены, что фигуристка останется. В какой именно момент и что пошло не так — непонятно. Никаких соревнований не было, вышли на тренировки только два месяца назад. Есть, конечно, смысл предположить, что возник конфликт во время рабочего процесса. Может быть, юную фигуристку не устроили программы, которые ей поставили наставники. Как мы помним, недавно хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз выложил в своем Instagram дорожку шагов из новой произвольной программы Алёны Косторной. Для неё использовали трек Lovely Билли Айлиш, исполненный совместно с соул-певцом Халидом. Многие болельщики тогда сочли, что фигуристка уровня Косторной заслуживает лучшей программы. Впрочем, не стоит заострять внимание исключительно на новых образах, в которых предстояло предстать Алёне на публике в новом сезоне, внутренние конфликты могли возникнуть на любой почве.

Кстати, фактор Трусовой тоже не нужно исключать. Складывается ощущение, что чемпионка мира среди юниоров в том числе выступила в роли засланного казачка. Проведала обстановку, её всё удовлетворило, о чём она наверняка сообщила своей подруге-одногруппнице.

Интересно и другое. Обе спортсменки, как мы уже выяснили, бежали от Тутберидзе в том числе из-за того, что им не хватало внимания. Так или иначе каждая из них хотела быть на первом плане у тренера. Теперь снова две сильнейших спортсменки окажутся в одной группе. По старинке. Для полного счастья не хватает только Анны Щербаковой. Но если всё будет развиваться в таком же ключе, то и она в скором времени окажется в «Ангелах». А пока она с Тутберидзе. Надолго ли — вопрос, на который даже сама наставница вряд ли сможет дать ответ.

vk.com/shcherbakova_anna

Удар по Тутберидзе

Говоря о наставнице. Тутберидзе сейчас не позавидуешь. За два месяца она лишилась двух своих главных активов. Хоть Тутберидзе и не вела Трусову и Косторную с самого детства, но только благодаря ей они вышли на мировой уровень. И каков итог? Человека, который в тебя вложил всё и даже больше, променяли на деньги. Несмотря на всю строгость и беспринципность характера Этери, думается, эти переходы станут большим психологическим ударом для тренера. С этим мнением согласен и олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года Алексей Урманов.

Мне сложно это прокомментировать, потому что мы все прекрасно знаем, что Этери Георгиевна очень хороший специалист. Массовый уход — это всегда немножко сложновато. В любом случае, уход спортсмена, тем более высокого уровня, всегда волнительный момент. Поэтому, психологически это сказывается на наставнике, — сказал Урманов корреспонденту NEWS.ru.

Новый сезон в фигурном катании ещё не начался, а уже претендует стать самым ярким за последнее время. Столько интриг в этом виде спорта не было уж очень давно.