Хованцев останется работать с российскими биатлонистами

https://static.news.ru/photo/9dcb54a0-a411-11ea-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что не планирует уезжать работать за рубеж.

Работу за рубежом я не рассматриваю. У меня есть, с кем работать в России, — цитирует Хованцева ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент работает с молодыми биатлонистами.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.