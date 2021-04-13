Хореограф группы Тутберидзе ответил на слова Баюл о плагиате

https://static.news.ru/photo/b074255a-9cf4-11eb-aafd-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на заявление олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая уличила в плагиате олимпийское красное платье Алины Загитовой.

И снова угораю, ну в этом мире только ленивый не укусил команду Тутберидзе! В этот раз отличилась Оксана Баюл, — написал Железняков на своей странице в Instagram.

Также хореограф рассказал, как было создано красное платье Алины Загитовой. По его словам, эскиз к платью Евгении Медведевой, которое впоследствии досталось олимпийской чемпионке, он сделал сам.

Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке, и так как она выросла, но программа не поменялась, нужно было срочно решать вопрос с костюмом. И тут взялась за дело талантливейший дизайнер в мире «фигурки», Ольга Рябенко. Она-то и модернизировала дизайн пачки и сшила для Алины новую, но не сильно уходя от дизайна прошлой пачки, — отметил хореограф.

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