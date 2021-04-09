«Она ужасный человек»: фигуристка Грищук поделилась обидой на Тарасову

https://static.news.ru/photo/75f06f58-9ac7-11eb-a3a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова использовала своих подопечных, чтобы зарабатывать деньги, а потом бросала их. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук.

Она отреагировала на запись в соцсетях олимпийской чемпионки Оксаны Баюл. Та ранее критически оценила патриотические высказывания Тарасовой, заметив, что «деньги она любит, а не Россию».

Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то. <...> Такие змеи, как Тарасова, и других там была ещё целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать, — написала Грищук в комментарии в Instagram Баюл.

Она тоже рассказала, как Тарасова «обокрала» её после Олимпиады-1998 в Нагано. А затем тренер, по словам фигуристки, разбила её дуэт с Евгением Платовым, чтобы дальше зарабатывать на нём и его новой партнёрше Майе Усовой. Грищук же после этого, как пишет она сама, осталась ни с чем.

Ранее в марте Оксана Грищук рассказывала, что Тарасова сулила ей квартиру, машину, деньги и дачный участок за победу на Олимпиаде. Но после успеха фигуристка получила лишь премию в $700.

Как ранее писал NEWS.ru, Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийской чемпионки — 2014 в командных соревнованиях Екатерины Бобровой относительно методов работы тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка до этого рассказала, что специалист «может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо». Тарасова сочла, что со стороны олимпийской чемпионки подобное высказывание является «хамством по отношению к педагогу».