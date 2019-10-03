https://static.news.ru/photo/bb50775e-e665-11e9-b63f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Швед Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» в первом матче регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 на своей площадке обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22).

В поединке, проходившем на «Арене Мытищи», самыми результативными в составе хозяев стали Алексей Швед (22 очка и 6 результативных передач), Энтони Гилл (18 очков, 6 подборов и 4 передачи) и Янис Тимма (17 очков, 4 подбора и 4 перехвата).

В составе гостей лучшие показатели результативности у Тарика Блэка (17 очков) и Омри Касспи (13 очков, 6 подборов и 3 передачи).

Результаты других матчей стартового игрового дня Евролиги: «Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 87:82. «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Армани Милан» (Италия) — 78:64. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 81:77.

4 октября свои первые матчи в новом сезоне Евролиги проведут действующий победитель турнира московский ЦСКА (сыграет на выезде с испанской «Валенсией») и дебютант самого престижного континентального турнира петербургский «Зенит» (его примет в Берлине немецкая «Альба»).

В стартовом матче другого турнира — Единой лиги ВТБ — «Химкам» не могли помочь из-за травм сразу несколько ведущих игроков, ранее писал News.ru.