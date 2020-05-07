Группу Тутберидзе покинули ещё две юные фигуристки

https://static.news.ru/photo/c7db00b6-9001-11ea-8a13-fa163e074e61_660.jpg Вероника Жилина Фото: zhilinanika_team/instagram.com

Сёстры-фигуристки Вероника и Алёна Жилина переходят из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Там они продолжат работать с тренером Сергеем Розановым, также покинувшим отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70».

Об этом сообщает «СЭ». 11-летняя Вероника Жилина в декабре 2019 года исполнила четверной тулуп на соревнованиях. Девочку, в три года вставшую на коньки и занимавшуюся под руководством мамы-тренера, называют восходящей звездой фигурного катания. Жилина под руководством Тутберидзе уже успела выиграть первенство России-2019/20 младшего возраста. Участвовала в финале шоу «Ледниковый период. Дети».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вероника Жилина выполнила четверной тулуп на турнире «Новый год — 2020». Таким образом, она стала самой юной фигуристкой, которой удалось исполнить четверной тулуп. До неё подобный прыжок среди женщин на соревнованиях выполняла только россиянка Александра Трусова.