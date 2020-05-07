Группу Тутберидзе покинули ещё две юные фигуристки

Сёстры-фигуристки Вероника и Алёна Жилина переходят из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Там они продолжат работать с тренером Сергеем Розановым, также покинувшим отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Вероника Жилина выполнила четверной тулуп на турнире «Новый год — 2020». Таким образом, она стала самой юной фигуристкой, которой удалось исполнить четверной тулуп. До неё подобный прыжок среди женщин на соревнованиях выполняла только россиянка Александра Трусова.
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