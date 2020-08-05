Велогонщик Якобсен находится в коме после падения на «Туре Польши»

https://static.news.ru/photo/7883f368-d7b1-11ea-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Фабио Якобсен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние чемпиона Нидерландов, 23-летнего велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, попавшего в завал на 1-м этапе «Тура Польши», тяжёлое, заявил представитель областной специализированной больницы № 5 Томаш Сверкот.

Гонщика оперирует бригада врачей-ортопедов, специалистов челюстно-лицевой хирургии. Состояние пациента тяжёлое. Надо ждать, — цитирует Сверкота TVP Sport.

В больнице добавили, что гонщик находится в коме. В свою очередь главный врач велогонки Барбара Ерщина заявила, что у гонщика серьёзная черепно-мозговая травма.

Работали в очень тяжёлых условиях. У гонщика серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация. Но трубки и кислород постоянно подключены, — цитирует Ерщину сайт naszosie.pl.

Он добавила, что врачи поддерживают уровень насыщения кислородом и жизнедеятельность.

Первый «Тур Польши» завершился массовым падением на самой финишной черте. Во время спринта 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген притёр к барьерам Якобсена, который вылетел на ограждения. Якобсен получил серьёзные травмы и на вертолёте был отправлен в больницу, писал NEWS.ru. Всего в завале пострадало около 12 гонщиков. В больницу отправлены гонщик команды Cofidis Дамьен Тузе, Марк Сорро (Groupama — FDJ), у которого серьёзная травма плеча и разрывы связок, Эдуардо Прадес (Movistar), получивший удар в область лопатки и рану на спине.

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал Груневегена и снял с гонки, а его дело будет рассматриваться комиссией UCI. Победа на этапе была присуждена Якобсену.