https://static.news.ru/photo/8a674898-d3c3-11e9-a78c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Гомельский Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший советский профессиональный баскетболист Владимир Гомельский заявил, что сборная России не была готова к Кубку мира.

Команда не совсем готовой оказалась к борьбе с умными соперниками, — приводит слова Гомельского « Советский спорт ».

Специалист добавил, что национальная команда сыграла на турнире на «три с минусом».

Российская сборная лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира, после того как сборная Аргентины победила команду Венесуэлы. Несмотря на неудачное выступление, главный тренер сборной Сергей Базаревич продолжит работу со сборной, писал News.ru.