https://static.news.ru/photo/c32839a0-d0b5-11e9-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiabasket/facebook.com

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.

Таким образом, российская сборная, уступившая днём ранее во 2-м раунде Польше (74:79 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26), не квалифицировалась в плей-офф. В заключительном матче второго группового этапа с Венесуэлой даже победа не позволит россиянам продолжить борьбу за медали.

Из группы в плей-офф досрочно вышли Польша и Аргентина.

Между тем, благодаря попаданию во второй групповой этап, Россия примет участие в олимпийской квалификации.

Ранее на 1-м групповом этапе подопечные Сергея Базаревича уступили Аргентине — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16), писал News.ru.