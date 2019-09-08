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Баскетбольная сборная России победой над командой Венесуэлы в не имеющем турнирного значения матче второго группового раунда завершила выступления на Кубке мира в Китае.

Встреча закончилась со счётом 69:60 (13:10, 14:17, 21:15, 21:18).

Самыми результативными в составе российской команды стали Андрей Воронцевич (17 очков, 9 подборов, 5 результативных передач), Никита Курбанов (12 очков, 8 подборов) и Григорий Мотовилов (12 очков).

Наша сборная заняла в своей подгруппе третье место, пропустив вперёд команды Аргентины и Польши, которые и вышли в плей-офф Кубка мира. Тем не менее, сборная России обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире к Играм-2020 в Токио, который пройдёт летом следующего года.

Расстроены тем, что не попали в первую восьмёрку. Испытываю смешанные чувства, но в большей степени я удовлетворён. Атмосфера в команде была правильная. По игре сборная раскрыла свой потенциал. Но нас все похоронили!.. Мы сначала создаём завышенные ожидания, а потом: «Ах, не получилось...». Со мной такое не в первый раз. Мы хотим делать своё дело честно, — цитирует главного тренера сборной Сергея Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Президент РФБ Андрей Кириленко, комментируя непопадание сборной в плей-офф, отметил, что таким итогом Кубка мира он недоволен. Но, по словами главы федерации, Сергей Базаревич продолжит работу в качестве главного тренера национальной команды.

С одной стороны, здорово, что выполнили задачу-минимум, отобравшись в олимпийскую квалификацию. С другой — есть какая-то недосказанность, потому что эта команда может играть лучше, — отметил Кириленко в интервью сайту РФБ.

Базаревич продолжит работать со сборной — он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении. И рисунок игры у команды прослеживается, — приводит ТАСС слова президента РФБ.

Российская сборная лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира после того как сборная Аргентины победила команду Венесуэлы, писал ранее News.ru.