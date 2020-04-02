Голиков готов передать полиции доказательства нарушений Драчёва в СБР

https://static.news.ru/photo/848746b6-74eb-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков готов передать в полицию документы, которые могут подтвердить возможную причастность главы СБР Владимира Драчёва к растрате средств организации.

Вполне возможно, что я передам эти документы в правоохранительные органы, тем более что это не единственное его нарушение…, — сказал Голиков.

Он отметил, что имеет все документы, включая подписанные Драчёвым платёжные ведомости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о намерении уволить исполнительного директора организации Сергея Голикова за клевету в свой адрес.