Голиков готов передать полиции доказательства нарушений Драчёва в СБР

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков готов передать в полицию документы, которые могут подтвердить возможную причастность главы СБР Владимира Драчёва к растрате средств организации.
Вполне возможно, что я передам эти документы в правоохранительные органы, тем более что это не единственное его нарушение…, — сказал Голиков.
Он отметил, что имеет все документы, включая подписанные Драчёвым платёжные ведомости.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о намерении уволить исполнительного директора организации Сергея Голикова за клевету в свой адрес.
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