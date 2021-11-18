Глава ФТАР предложил МОК создать отдельные соревнования для трансгендеров

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в разговоре с РИА Новости поддержал инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) по борьбе с дискриминацией трансгендеров. В то же время функционер выразил мнение, что подобные спортсмены должны соревноваться в отдельных группах.

МОК согласно олимпийской хартии и духу олимпизма даёт возможность всем спортсменам выступать в равных условиях, мы это поддерживаем. С другой стороны, было бы правильно выделить отдельную группу для таких людей (трансгендеров. — NEWS.ru), чтобы они могли соревноваться друг с другом. Если есть такие спортсмены — они будут соревноваться. Если он один в такой категории, то абсолютно нормально вручать ему, к примеру, сертификат, как мы это делаем на российских соревнованиях. Это было бы справедливо, — сказал Агапитов.

Глава ФТАР также отметил, что сменивший пол мужчина будет иметь преимущество над соперницами в женских соревнованиях. В качестве примера он привёл Лорел Хаббард — первой трансгендерной женщины, принявшей участие в Олимпийских играх. Тем не менее, в Токио новозеландка не смогла исполнить ни одной успешной попытки и осталась без медалей.

Ранее МОК заявил, что не станет учитывать уровень тестостерона при допуске спортсменок к Олимпийским играм. Как сообщили в пресс-службе, отныне действующие ранее правила по максимально допустимому уровню гормона для девушек не будут иметь силы, а федерации по видам спорта смогут сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и девушек с особенностями полового развития.