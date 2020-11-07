Глава ФФКР порассуждал об участии Медведевой в чемпионате России без отбора

https://static.news.ru/photo/2abdf95a-21d8-11eb-a31b-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, надеется, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) допустит Евгению Медведеву к участию в чемпионате страны без отбора.

Фигуристка из-за травмы спины снялась с третьего этапа Кубка России и не подала заявку на участие в четвертом, стартующем в воскресенье, 8 ноября. Основным критерием отбора на чемпионат страны является успешное выступление на двух этапах Кубка.

Издание «Спорт День за Днём» обратилось за комментарием по ситуации к президенту ФФКР Александру Горшкову. Спортивный функционер отметил, что ни с Медведевой, ни с Глейхенгаузом руководство ФФКР пока не общалось. Горшкова спросили, готов ли он поступиться спортивным принципом и позволить двукратной чемпионке мира выступать на чемпионате России без отбора.

Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Мы его будем обсуждать в целом. Это не должно касаться только Медведевой. У многих спортсменов есть различного рода сложности в связи с непредвиденными событиями, — заявил президент ФФКР.

Ранее серебряная медалистка Московской Олимпиады 1980 года в парном катании Марина Черкасова заявила, что Медведева могла получить травму, не рассчитав силы после возвращения к Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера, передавал NEWS.ru.

Евгения Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при.