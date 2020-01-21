https://static.news.ru/photo/681d3276-3c7c-11ea-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищев Фото: curling.ru

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, комментируя назначения Олега Матыцина министром спорта РФ и Дмитрия Чернышенко вице-премьером РФ, заявил, что оба известны российскому спорту.

Начнём с того, что если мы говорим о спорте, то выстраивается полная вертикаль: Олег Матыцин — министр спорта, Дмитрий Чернышенко — заместитель. Оба известны российскому спорту, под их руководством проходили крупнейшие соревнования, включая Олимпиаду и Универсиаду, — сказал Свищёв NEWS.ru.

Депутат Госдумы также добавил, что Матыцин и Чернышенко имеют колоссальный багаж взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом (МОК), студенческими международными федерация, «а это то, что необходимо, чтобы выстраивать полноценные отношения на мировой арене, тем более с учетом того, что сейчас грядут новые санкции».

Кроме того, президент федерации отметил, что под руководством Чернышенко компания «Газпром-Медиа» улучшила свои показатели, плюс была создана мощная Континентальная хоккейная лига (КХЛ), которая конкурирует с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

Коллеги пришли в тот момент, когда вместо развития внутреннего спорта, придётся немного поработать на международной арене, чтобы восстановить доброе имя российского спорта. Ещё раз подчеркну, что они имеют колоссальный объём работы за плечами и авторитет. Надеюсь, под их руководством, будут сделаны красивые и масштабные мероприятия, — сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев назвал достойной кандидатуру Дмитрия Чернышенко на посту вице-премьера, писалNEWS.ru.