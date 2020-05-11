Гимнастка Солдатова обожает японского фигуриста

https://static.news.ru/photo/58aae6be-942c-11ea-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что обожает японского фигуриста Юдзуру Ханю.

Мне в фигурном катании нравится то, что это очень красиво. На самом деле я просто обожаю Юдзуру Ханю. Просто до мурашек, вообще не могу, — приводит слова гимнастки РИА Новости.

Солдатова отметила, что пересматривала одну из программ фигуриста раз десять, и она её впечатляет. Гимнастка также считает, что Ханю — «фигурист с другой планеты».

Ранее Александра Солдатова рассказала, как отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, писал NEWS.ru.