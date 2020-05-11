Гимнастка Солдатова обожает японского фигуриста

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что обожает японского фигуриста Юдзуру Ханю.
Мне в фигурном катании нравится то, что это очень красиво. На самом деле я просто обожаю Юдзуру Ханю. Просто до мурашек, вообще не могу, —
приводитслова гимнастки РИА Новости.
Солдатова отметила, что пересматривала одну из программ фигуриста раз десять, и она её впечатляет. Гимнастка также считает, что Ханю — «фигурист с другой планеты».
Ранее Александра Солдатова рассказала, как отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, писал NEWS.ru.
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