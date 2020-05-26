Гимнаст Далалоян рассказал о случае коронавируса на базе в Новогорске

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что происходило в команде после выявления коронавируса в сборной России на базе «Новогорск» в апреле 2020 года.

Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы по пять человек, и вот этими пятёрками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля. Нас переселили, но через несколько часов говорят, что завтра нас всех отпускают по домам, — цитирует Далалояна ТАСС.

Спортсмен отметил, что его жена с детьми в этот момент находилась в Екатеринбурге.

В начале апреля NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заражён коронавирусом. Также был инфицирован гимнаст Сергей Найдин.