Главный тренер сборной РФ по спортивной гимнастике заражён коронавирусом

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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заражён коронавирусом. Также инфицирован один из членов команды.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

С божьей помощью я смогла доказать и объяснить руководству Министерства спорта России, что нам нужно оставаться в Новогорске. Последние три месяца девочки никуда не выезжали — ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей, — сказала она ТАСС.

Известно, что второй заразившийся — молодой человек 2001 года рождения. По словам, Винер-Усмановой, она будет находиться в Новогорске до тех пор, пока карантин не будет прекращён.

Как ранее писал NEWS.ru, российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились на самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы.