Гандболистку Вяхиреву признали самым ценным игроком в сезоне-2019/20

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата России в сезоне-2019/20.
Победительницу выбирали путём голосования тренеров команд — участниц чемпионата России, а также опроса среди спортивных журналистов и болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги, но из-за того что сезон закончился досрочно, ощущения странные. Что касается персонально своей игры, скажу кратко: всегда можно лучше, — сказала Вяхирева.
Ранее ФГР досрочно
ФГР планирует провести «Финал четырёх» Кубка России сезона-2019/20 среди женщин в конце лета, ранее писал NEWS.ru.
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