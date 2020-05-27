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Гандболистку Вяхиреву признали самым ценным игроком в сезоне-2019/20

13:35, 27 мая 2020
Анна Вяхирева Анна Вяхирева Фото: rostovhandball.ru

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата России в сезоне-2019/20.

Победительницу выбирали путём голосования тренеров команд — участниц чемпионата России, а также опроса среди спортивных журналистов и болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги, но из-за того что сезон закончился досрочно, ощущения странные. Что касается персонально своей игры, скажу кратко: всегда можно лучше, — сказала Вяхирева.

Ранее ФГР досрочно завершила чемпионат России и назвала победителей. Их определили согласно положению в регулярном чемпионате. Среди женщин чемпионом стал «Ростов-Дон».

ФГР планирует провести «Финал четырёх» Кубка России сезона-2019/20 среди женщин в конце лета, ранее писал NEWS.ru.

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