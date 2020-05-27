Гандболистку Вяхиреву признали самым ценным игроком в сезоне-2019/20

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что все спортсмены, которые находятся сейчас на подмосковной базе «Озеро Круглое», допущены к тренировкам.

Результаты тестов нам сообщили. У 35 человек, у всех спортсменов всё нормально, результаты отрицательные, — цитирует Родионенко РИА Новости. Спортсмены будут допущены в зал и проведут первую тренировку во второй...