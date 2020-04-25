«Финал четырёх» Кубка России по гандболу пройдёт летом

https://static.news.ru/photo/a4679c7e-86f2-11ea-8123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация гандбола России (ФГР) планирует провести «Финал четырёх» Кубка России сезона-2019/20 среди женщин в конце лета.

Матчи состоятся 22–23 августа в Москве. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти даты, он будет отменён. В таком случае путёвку в Лигу Европы от России получит команда, занявшая 5-е место в Суперлиге, сообщает пресс-служба ФГР.

Также ФГР запланировала даты проведения матчей за Суперкубок России. 29 августа должны состояться встречи среди мужчин, 30 августа — среди женщин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФГР досрочно завершила мужской чемпионат России и назвала победителя. Его определили согласно положению в регулярном чемпионате. На момент приостановки соревнований первое место занимал подмосковный клуб «Чеховские медведи». На втором месте был ставропольский «Виктор». Тройку лидеров замкнула санкт-петербургская «Нева».