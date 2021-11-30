Французский горнолыжник получил тяжёлые травмы после столкновения с деревом

Французский горнолыжник Адриен Тео получил перелом большой берцовой кости и разрыв трицепса, врезавшись в дерево в ходе тренировки. Как написал спортсмен в Instagram, одна из веток проткнула ему ногу.

Тео получил повреждения во время тренировочного сбора, который проводил в американском Колорадо. В ходе подготовки к соревнованиям по скоростному спуску спортсмен допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, после чего врезался в дерево.

Привет всем, я здесь, чтобы сообщить вам некоторые новости после несчастного случая, который произошёл в прошлый понедельник на тренировке в США. Я не был в состоянии сообщить новости раньше, извините. Мне очень повезло, учитывая обстоятельства, ничего жизненно важного задето не было, а это самое главное, — написал Тео.

Тео является бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года в дисциплине «супергигант», а также победителем Всемирных военно-спортивных игр 2010-го в гигантском слаломе. На первенстве мира среди военных в Бодене он завоевал золото и серебро.

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