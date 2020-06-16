Фигуристка Сотникова объявила голодовку

https://static.news.ru/photo/d748c0a6-b077-11ea-846f-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что в течение трёх дней будет голодать.

Три дня спорта и голодания, — написала Сотникова в Instagram.

Такое решение не очень понравилось подписчикам, они назвали бывшую спортсменку «высохшей» и отметили, что она уже похожа на «анорексичку».

Сотникова взяла золото Олимпиады в 2014 году в Сочи. Не выходила на лёд с 2015 года, а в марте 2020 года официально завершила карьеру.

В феврале 2020 года Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писал NEWS.ru.