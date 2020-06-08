Фигуристка Шелепень рассказала, почему отказалась работать у Тутберидзе

Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянин Александр Шустов заявил, что решение о его дисквалификации было принято на основании показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Основывается всё на показаниях Родченкова. Хотя во время судебного заседания мои адвокаты спрашивали: «Видели, что он принимает какие-то препараты, как вы утверждаете?» — «Нет, не видел», — цитирует Шустова РИА...