Фигуристка Шелепень рассказала, почему отказалась работать у Тутберидзе

Бывшая российская фигуриста Полина Шелепень объяснила, почему не стала работать в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Тутберидзе предложила Шелепень работать с самыми маленькими детьми, и спортсменка призналась, что не умеет их тренировать.
Мне это неинтересно, так как уже четыре года я ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта, — написала Шелепень в сторис на странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала о том, как будет проходить тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с учётом эпидемиологической ситуации. По её словам, фигуристы живут в отдельных номерах по одному человеку. Они обязаны соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.
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