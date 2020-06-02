Загитова рассказала о тренировках в Новогорске в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/6e6677a0-a4aa-11ea-a7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как будет проходить тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске с учётом эпидемиологической ситуации.

Во время сбора фигуристы живут в отдельных номерах по одному человеку. Они обязаны соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.

Мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах, — рассказала Загитова в эфире телеканала «Россия 1».

Сбор тренерской группы Этери Тутберидзе начался 25 мая, Загитова присоединилась к команде 2 июня.

NEWS.ru писал, что в следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.