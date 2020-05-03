Федерация фигурного катания включит Загитову и Медведеву в состав сборной

https://static.news.ru/photo/ad3b3ca8-8d68-11ea-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву планируется включить в состав российской сборной команды на сезон 2020/21. Об этом сообщил почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нём присутствуют, так же, как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали. Как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, — цитирует Писеева РИА Новости.

По его словам, заседание исполкома ФФККР пройдёт в мае. На нем подведут итоги минувшего сезона, а также будет обсуждаться календарь и состав национальной команды.

Как писал NEWS.ru, ранее певица и бывшая фигуристка сборной России Анна Семенович рассказала о различиях между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.