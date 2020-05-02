Анна Семенович рассказала о своём отношении к Медведевой и Загитовой

https://static.news.ru/photo/61c6b9fe-8c51-11ea-bc29-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и бывшая фигуристка сборной России Анна Семенович рассказала о различиях между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

Мне они обе очень нравятся. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя более женственная, Алина, наверное, более техничная, — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

Семенович выступала в танцах на льду. Она является бронзовым призёром Гран-при Японии (1995) и Гран-при США (1997). Завершила спортивную карьеру в 2001 году из-за травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.