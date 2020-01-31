https://static.news.ru/photo/c4e8cc00-43bf-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.

В нынешнем сезоне основные деньги Загитова заработала катанием в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица» и программе своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Причём во втором шоу гонорар был значительно меньше. Медведева заполняла кошелёк купюрами, выступая у Ильи Авербуха в его «Волшебнике страны Оз». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Издание отмечает, что новые фаворитки Тутберидзе, занявшие весь пьедестал на недавнем чемпионате Европы, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова в подобных шоу имеют гонорары в два раза меньшие, чем Загитова и Медведева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований. По её словам, выгоднее быть участником шоу, «прибыль будет всегда». Спортсмены, выступающие только в международных турнирах, могут рассчитывать лишь на зарплату и деньги за призовые места. При этом если российский фигурист не становится медалистом, то жить приходится на 50–60 тысяч рублей в месяц.