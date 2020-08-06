Евгений Плющенко: «Я всегда буду топить за Путина»

https://static.news.ru/photo/4bf25ce0-d7d9-11ea-96f0-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Евгений Плющенко, комментируя скандальный ролик о поправках к Конституции, заявил, что поддерживает действующего президента РФ Владимира Путина.

Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Это мое гражданское право. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше, — подчеркнул спортсмен в интервью РБК.

По его словам, он неоднократно встречался с Путиным. Они даже играли вместе в хоккей. Глава государства предложил улучшить медицину, а также увеличить пенсии. Эти моменты отразились в поправках к Основному закону.

Кроме того, Плющенко отметил, что не жалеет о съёмках в скандальном ролике.

Я вправе высказывать и отстаивать свою гражданскую позицию. Такое же право есть у любого другого гражданина России, — подытожил тренер.

При этом он отказался говорить об оппозиционном политике Алексее Навальном, который его раскритиковал за поддержку поправок.

Ранее Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, в котором призывает граждан проголосовать за поправки в Конституцию. Политик моментально отреагировал на видео, назвав сына Плющенко «несчастным ребёнком», а самого спортсмена и его супругу Яну Рудковскую — «алчными и бессовестными родителями».

После этого фигурист жёстко ответил на критику, заявив, что ему «стыдно жить в одной стране» с Навальным, и предложил обсудить имеющиеся вопросы «по-мужски», писал NEWS.ru.