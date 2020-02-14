https://static.news.ru/photo/2a34f3a6-4fe4-11ea-9690-fa163e074e61_660.jpg Светлана Слепцова Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Бывший личный тренер олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой Валерий Захаров прокомментировал информацию о дисквалификации биатлонистки из-за допинга.

Эта новость о Свете Слепцовой неожиданная для меня, ничего хорошего в этом нет, — цитирует Захарова РИА Новости.

Он подчеркнул, что не в курсе этого дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Фактически будет отменён только один результат — шестое место на этапе в Анси в 2013 году в составе эстафетной команды на Кубке мира.