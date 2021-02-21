Экс-тренер сборной назвал главную проблему российского биатлона

https://static.news.ru/photo/561dad8a-74ed-11eb-8685-96000091f725_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев озвучил ключевую проблему российского биатлона.

По его мнению, в стране, в отличие от Норвегии, нет системы подготовки спортсменов. В настоящее время необходимо предоставить регионам помощь в развитии юношеского биатлона, а также выстроить стратегическую линию в тренировочном процессе.

Основная проблема — у нас нет системы подготовки, которая есть у норвежцев. Нужно помочь регионам в юношеском биатлоне, поставить на эти команды тренеров, которые работали бы на перспективу, выстроить стратегическую линию подготовки от юношей до основного состава, — отметил он.

Хованцев добавил, что на это потребуется время, однако иначе российскому биатлону не выйти из того положения, в котором он сейчас находится, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, ранее бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин назвал главный тренерский просчёт, который помешал хорошо подготовиться к чемпионату мира в Поклюке.