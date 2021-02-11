Эксперт назвал главный просчёт тренеров по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин назвал главный тренерский просчёт, который помешал хорошо подготовиться к чемпионату мира в Поклюке.
Решение тренеров подняться на эту высоту вызывало у меня сомнение. Хованцев говорил, что восстанавливаться тяжело, если жить возле стрельбища. Лучше бы остановились внизу, в Бледе, и поднимались бы наверх на гонки. Но, видимо, у тренеров другие задумки. Они говорили, что за две недели они прошли всю трассу, проанализировали ветер и солнце, акклиматизировались и изучили каждый метр дистанции. Но если человек функционально не готов, хоть что ему скажи, он не сможет. В гонке, в пылу борьбы всё забывается, — рассказал Аликин NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, cборная Норвегии в составе Стурлы Лэгрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Улсбу-Рёйселлан одержала победу в смешанной эстафете на проходящем в Поклюке чемпионате мира. Сборная России заняла девятое место.