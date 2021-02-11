Эксперт назвал главный просчёт тренеров по биатлону

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Сборная Норвегии в составе Стурлы Лэгрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Улсбу-Рёйселлан одержала победу в смешанной эстафете на проходящем в Поклюке чемпионате мира. Сборная России заняла девятое место.

Победители, представленные исключительно первыми и вторыми номерами мирового рейтинга, использовали 11 дополнительных патронов, что не помешало им лидировать почти всю гонку. Второе место занял австрийский квартет, использовавший всего два дополнительных...