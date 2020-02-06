https://static.news.ru/photo/6e591b34-48eb-11ea-a29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Pasman via imago-images.de/Global Look Press

Эфиопский бегун на длинные дистанции Абади Хадис скончался в возрасте 22 лет.

О смерти спортсмена, причины которой не называются, сообщила пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Хадис является одним из пяти человек в истории, кому удалось пробежать 5000 метров менее чем за 13 минут, а также бронзовым призёром чемпионата мира по кроссу 2017 года.

Спортсмен дважды занимал третье место на этапах «Бриллиантовой лиги» в 2018 году. На Олимпийских играх-2016 занял 15-е место на дистанции 10 000 метров.

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