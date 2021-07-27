Дзюдо, баскетбол и гимнастика: какие медали ждать в среду

Российская сборная продолжает собирать олимпийские медали, однако завтрашний день выдастся очень сложным. Победы могут прийти только в дзюдо, в фехтовании и в баскетболе 3х3, где российская команда оказалась на удивление сильной. Кроме того есть надежда на дзюдоиста Игоря Игольникова, однако перспективы российской команды пока остаются туманными.

Пора брать медали в дзюдо

Российский дзюдоист Михаил Игольников выступающий в весе до 90 кг может прервать неудачную серию российской команды на Олимпийских играх в Токио. Россиянин дважды побеждал на чемпионатах Европы, однако на мировом уровне никогда не был лучшим, и его максимальным результатом была бронза на чемпионате мира в Баку. Главным же фаворитом соревнований является выступающий за Испанию грузин Николоз Шеразадишвили, который одержал победу и в контрольных соревнованиях на чемпионате Европы в Будапеште. Также наряду с россиянином претендуют на медали нидерландец Ноэль Ван’Т Энд и грузин Лаша Бекаури.

Реванш для Ибрагимова

Российская школа фехтования в мужской сабле несколько сдала позиции, в отличии от женщин. В личном турнире лучшим из мужчин стал 27-летний Камиль Ибрагимов. Он дошёл до четвертьфинала, но там потерпел поражение в последнем уколе. Российская сборная может завоевать бронзу при хорошем раскладе, однако фаворитами являются команды Южной Кореи, Венгрии и Италии. При этом именно корейцы — главные претенденты на медали, хоть их главный фаворит — Ким Чжун Хван довольствовался лишь бронзовой наградой в личном турнире.

Баскетболисты 3х3. Ждём две медали

Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 поборется завтра с командой Сербии в полуфинале после победы над Нидерландами. Сербы — основные фавориты соревнований наряду с россиянами, и скорее всего, именно в этом матче определится будущий чемпион. Женская сборная выступила успешнее мужчин и пробилась в полуфинал напрямую. Однако завтрашний матч с командой Китая может выпасть непростым, так как китаянки перед этим обыграли команду Италии. Американкам сборная России уже проигрывала, но теперь готова сыграть с ними только в финале.

Нагорный вслед командной победе ждёт индивидуальную

Российский гимнаст Никита Нагорный после победы в командном турнире на Олимпийских играх будет претендовать на золото и в личном многоборье. Его основной оппонент — японец Дайки Хасимото, побеждавший не раз на чемпионатах мира, однако Нагорный является действующим победителем европейских соревнований. Также побороться за победу смогут и китаец Роутенг Сяо, и другой российский гимнаст — Артур Далалоян, уже побеждавший на чемпионате мира ранее.

28 июля, среда

23 комплекта наград

03:18, 03:30, 03:50, 04:10 Академическая гребля. Женщины, мужчины. Двойка парная, четвёрка без рулевого

03:30, 04:15 Сёрфинг. Мужчины. Женщины

04:41–06:26 Плавание. Женщины. Вольный стиль, 200 м и 1500 м. Комплекс, 200 м. Мужчины. Баттерфляй, 200 м. Вольный стиль. Эстафета 4 х 100 м

05:30–08:00 Велошоссе. Женщины, мужчины. Гонки с раздельным стартом

09:00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

11:00 Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Мужчины. До 90 кг. Финалы

11:30 Конный спорт. Выездка. Личный турнир

11:30–12:00 Регби-7. Мужчины. Матч за третье место. Финал

12:30—13:30 Фехтование. Мужчины. Сабля. Командный турнир. Матч за третье место. Финал

13:15 Спортивная гимнастика. Мужчины. Личное многоборье

13:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг

14:45–16:25 Баскетбол 3х3. Женщины. Мужчины. Финалы

15:45 Волейбол. Мужчины. Бразилия — Россия