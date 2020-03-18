https://static.news.ru/photo/eca475d8-68df-11ea-ae92-fa163e074e61_660.jpg Кевин Дюрант Фото: Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Global Look Press

Четыре игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» оказались инфицированы COVID-19. Один из заражённых коронавирусом — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант.

По словам спортсмена, он чувствует себя хорошо. Баскетболист обратился к людям и призвал быть осторожными, заботиться о себе и соблюдать карантин.

Мы преодолеем это, — отметил Дюрант.

Первым игроком НБА, сдавшим положительный анализ на коронавирус, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. 27-летний француз призвал избегать контактов с окружающими, писал NEWS.ru.