https://static.news.ru/photo/eca475d8-68df-11ea-ae92-fa163e074e61_660.jpgКевин ДюрантФото: Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Global Look Press
Четыре игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» оказались инфицированы COVID-19. Один из заражённых коронавирусом — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант.
По словам спортсмена, он чувствует себя хорошо. Баскетболист обратился к людям и призвал быть осторожными, заботиться о себе и соблюдать карантин.