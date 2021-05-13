Две ученицы Тутберидзе не вошли в состав сборной России на сезон-2021/22

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на заседании Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был принят следующий состав: женщин в одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе и Елизавета Туктамышева, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина. В резерве оказались Алёна Косторая и Елизавета Нугуманова.

Защищать честь страны в мужском катании станут: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв представляют: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян.

С парами всё оказалось предсказуемо. Болельщики будут пристально наблюдать за Анастасией Мишиной – Александром Галлямовым, Александрой Бойковой – Дмитрием Козловским, Евгенией Тарасовой – Владимиром Морозовым.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как отдыхает с друзьями. В ролике, выложенном в сторис личной страницы Instagram, она подпевает и танцует под песню Бритни Спирс Toxic.