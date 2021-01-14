Два представителя сборной России по биатлону заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d84801a-566d-11eb-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи обнаружили коронавирус у двоих представителей сборной России по биатлону, сообщили в Международном союзе журналистов (IBU).

Заболевшие не являются спортсменами, они представляют персонал сборной, говорится в Twitter организации. Кроме того, коронавирусом заболел представитель японской сборной.

IBU провел дополнительные тесты ПЦР на SARS-CoV-2 для участников этапа Кубка мира BMW IBU в Оберхофе, Германия. Четыре теста дали положительный результат. Пострадавшие команды из России, Японии и один официальный представитель, — отмечается там.

Все сотрудники команд в настоящий момент находятся на самоизоляции. Тесты медики провели в ходе этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе в Германии.

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup in Oberhof, Germany.



Four people tested positive. The affected teams are from Russia (2), Japan and one official. No athletes are affected. [1/2] pic.twitter.com/waWaQJGNmh — IBU (@biathlonworld) January 14, 2021

Накануне российские биатлонистки успешно стартовали на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Татьяна Акимова одержала победу в спринте, Валерия Васнецова заняла второе место, а Анастасия Шевченко показала третий результат.

Кроме того, как писал NEWS.ru, чистая стрельба позволила российскому биатлонисту Матвею Елисееву впервые в этом сезоне попасть в десятку лучших в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.