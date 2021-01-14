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Два представителя сборной России по биатлону заразились COVID-19

16:25, 14 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи обнаружили коронавирус у двоих представителей сборной России по биатлону, сообщили в Международном союзе журналистов (IBU).

Заболевшие не являются спортсменами, они представляют персонал сборной, говорится в Twitter организации. Кроме того, коронавирусом заболел представитель японской сборной.

IBU провел дополнительные тесты ПЦР на SARS-CoV-2 для участников этапа Кубка мира BMW IBU в Оберхофе, Германия. Четыре теста дали положительный результат. Пострадавшие команды из России, Японии и один официальный представитель, — отмечается там.

Все сотрудники команд в настоящий момент находятся на самоизоляции. Тесты медики провели в ходе этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе в Германии.

Накануне российские биатлонистки успешно стартовали на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Татьяна Акимова одержала победу в спринте, Валерия Васнецова заняла второе место, а Анастасия Шевченко показала третий результат.

Кроме того, как писал NEWS.ru, чистая стрельба позволила российскому биатлонисту Матвею Елисееву впервые в этом сезоне попасть в десятку лучших в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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