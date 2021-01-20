Два участника марафона La Diagonel могут потерять пальцы

https://static.news.ru/photo/8860720a-5b20-11eb-916d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два участника соревнований по лыжным гонкам из серии Ski Classics могут лишиться пальцев из-за обморожения. Причиной стали сильные морозы, во время которых проходил марафон La Diagonela.

Гонка состоялась в швейцарском Санкт-Морице 16 января. Температура во время марафона достигала отметки в минус 28 градусов. После соревнований за помощью к врачам обратились многие спортсмены из-за обморожений в том числе серебряный призёр марафона норвежец Андреас Нигаард, но больше всех «досталось» шведу Михаэлю Эклофу и немцу Патрику Оттилингеру. Им могут ампутировать пальцы.

Сейчас очень много мыслей в голове, но большинство из них связаны с тем, что я могу потерять большой палец на ноге. Травма очень серьёзная, врачи говорят, что сами не знают, получится ли сохранить палец. Он просто гниёт изнутри. Только время покажет, что будет, — сказал Эклоф.

Он признался, что ему ужасно больно, а обувь надеть он и вовсе не может. Кроме того лыжник, помимо участия в марафонах, подрабатывает продавцом и сейчас не может ходить на работу.

Другой пострадавший, Оттилингер, поведал, что не чувствует двух пальцев на руке, а один из них стал «страшного цвета».

Все хотели всего лишь пробежать марафон, а теперь могут потерять пальцы. Даже не хочу думать об этом. И на пальцы не смотрю — они сейчас забинтованы. Я завершил марафон примерно на середине дистанции, потому что просто замерз и практически уже ничего не видел. Но в руках я ничего не чувствовал, никакой боли, — поделился спортсмен, слова которого приводит sports.ru.

По его словам, заметил всю серьёзность произошедшего Оттилингер лишь тогда, когда дотронулся одной рукой до другой. Тогда он почувствовал, что она просто каменная, как булыжник. Рука к тому же была полностью белая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Домбае в результате схода лавины, по предварительным данным, пострадали четыре человека.