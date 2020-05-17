Драчёв: регионы не хотят перевыборов главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об ответе регионов и членов совета СБР на его письмо, подчеркнув, что они не поддерживают идею о переизбрании главы СБР.

То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идёт поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, и ни о каких перевыборах речи не идёт, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения, — цитирует Драчёва РИА Новости.