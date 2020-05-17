Драчёв: регионы не хотят перевыборов главы СБР

https://static.news.ru/photo/0a26434c-9843-11ea-a6c6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об ответе регионов и членов совета СБР на его письмо, подчеркнув, что они не поддерживают идею о переизбрании главы СБР.
То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идёт поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, и ни о каких перевыборах речи не идёт, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения, — цитирует Драчёва РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв публично критиковал кандидатуры иностранцев Роберта Кабукова и Владимира Королькевича в качестве руководителей сборных. Первый — экс-наставник национальной команды Казахстана, второй — специалист словенско-белорусского происхождения.