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Соревнования в скоростном спуске среди женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи не состоялись из-за плохой погоды.

Мероприятию, которое должно было состояться 1 февраля, помешал снегопад, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее первая тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному...