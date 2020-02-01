https://static.news.ru/photo/ca8314bc-44e7-11ea-a20a-fa163e074e61_660.jpgВладимир ДрачёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что главной задачей национальной сборной является поднятие общего уровня.
Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Главное — поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать, — цитирует Драчёва ТАСС.
Чемпионат мира в итальянском Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил: биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и синглмикст. По словам Касперовича, нынешним состоянием своего подопечного он доволен, учитывая, что подготовка к сезону у Логинова была смазана из-за травм.