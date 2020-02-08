https://static.news.ru/photo/fb76f17e-4a8c-11ea-82a6-fa163e074e61_660.jpg Диана Дэвис Фото: davis_diana/vk.com

Российская фигуристка Диана Дэвис рассказала, что ей не интересно выступать в одиночном катании.

Спортсменка отметила, что раньше не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у своей матери, известного тренера Этери Тутберидзе.

Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти в танцах. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночном, — цитирует фигуристку Спорт-Экспресс.

Ранее фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли первое место в танцах на льду на первенстве России среди юниоров в Саранске. Шанаева и Нарижный набрали 182,09 балла. Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов (181,72), бронзу завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,97), писал NEWS.ru.