Российская фигуристка Диана Дэвис рассказала, что ей не интересно выступать в одиночном катании.
Спортсменка отметила, что раньше не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у своей матери, известного тренера Этери Тутберидзе.
Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти в танцах. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночном, — цитирует фигуристку Спорт-Экспресс.
Ранее фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли первое место в танцах на льду на первенстве России среди юниоров в Саранске. Шанаева и Нарижный набрали 182,09 балла. Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов (181,72), бронзу завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,97), писал NEWS.ru.